Декларации Труханова передали в Антикоррупционный суд
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Четверг, 17 октября 2019, 14:14
Дело о внесении городским главой Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы будет рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.
Источник: "Думская" со ссылкой на пресс-секретаря Приморского райсуда Одессы Ольгу Галину
Прямая речь: "10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС".
Предыстория:
- 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины – декларирование недостоверной информации. По данным САП, мэр Одессы не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках.
- По данным экспертиз, в декларации за 2015 год незадекларированное состояние Труханова составило 33,5 млн гривен, а за 2016 год – 18,7 млн гривен.
- Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Как считают следователи, он по-прежнему связан с ней совместным бытом. Одна из двух дочерей пары родилась уже после развода.
- Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.
- В случае обвинительного приговора Труханова могут наказать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.
- Кроме того, Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть апелляцию САП на оправдательный приговор Труханову и ряду других лиц, вынесенный Малиновским райсудом Одессы по так называемому "делу Краяна".
- Это стало возможным благодаря изменениям, которые внесла Верховная Рада в закон о ВАкСУ. В прежней редакции судебное рассмотрение таких уголовных производств должно было происходить в судах общей юрисдикции.
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