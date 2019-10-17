Декларации Труханова передали в Антикоррупционный суд

Дело о внесении городским главой Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы будет рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.

Источник: "Думская" со ссылкой на пресс-секретаря Приморского райсуда Одессы Ольгу Галину

Прямая речь: "10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС".

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