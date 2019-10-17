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В "Слуге народа" говорят, что легализация медканнабиса будет, но не в турборежиме

Четверг, 17 октября 2019, 16:07

Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не так быстро.

Такое мнение высказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации нардеп "Слуг народа" Михаил Радуцкий на брифинге в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", – сказал Радуцкий .

По его словам, на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского канабиса.

По мнению лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, легализация медицинского каннабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", – сказал Арахамия.

Напомним:

  • Отвечая на вопросы журналистов на фудмаркете в Киеве 10 октября президент Владимир Зеленский сказал, что декриминализация марихуаны сейчас не на повестке дня: "Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так: те, кто хотят, потерпят...".
  • Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа" нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.
  • 15 мая 2019 года комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.
  • Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.
  • 20 мая более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса. 
  • Поскольку Верховная Рада 8 созыва завершила работу, согласно регламенту, этот законопроект был снят с рассмотрения.

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Темы: Верховная Рада
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