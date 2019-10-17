Выборов еще нет, а Ткаченко начал кампанию

540 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 19:15

Народный депутат от "Слуги народа", экс-гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко начал предвыборную кампанию с критики старой власти и обещания за год построить наземное метро на Троещину.

Источник: Александр Ткаченко в Facebook

Дословно: "Пришло время, когда старая власть должна уйти вместе со своими невыполненными обещаниями.

А мы, в декабре 2020 года, запустим первый поезд наземного метро на Троещину.

Киевляне почувствуют, что такое работа власти не на словах, а на деле".

Узнать больше: Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы

Предыстория:

  • У "Слуги народа" есть две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы КГГА с конца июля. 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко.
  • Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • 7 октября Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА.
  • 11 октября Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ткаченко Киев виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Как закон о столице Украины помогает процессу федерализации Украины 10 октября 2019, 18:30
Ткаченко нацелился на пост Кличко: уже подал декларацию 7 октября 2019, 20:26
В "Слуге народа" поддержали инициативу Кличко о выборах, но с дополнением 19 сентября 2019, 18:21
Все новости
Главные новости
Гладковский объявил голодовку
Россия не верит, что Киев хочет роспуска "ЛДНР", ведь это сказала спикер Кучмы
Рябошапка направил в Раду представление на нардепа Дубневича
Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник
Все новости
тест

Насколько хорошо вы знаете котов?

Культура

Добровольцем на фронт, чтобы переосмыслить ценности: как снимают фильм о том, что дальше так жить нельзя

здоровье

8 полезных привычек здорового мужчины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів