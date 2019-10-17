Народный депутат от "Слуги народа", экс-гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко начал предвыборную кампанию с критики старой власти и обещания за год построить наземное метро на Троещину.

Источник: Александр Ткаченко в Facebook

Дословно: "Пришло время, когда старая власть должна уйти вместе со своими невыполненными обещаниями.

А мы, в декабре 2020 года, запустим первый поезд наземного метро на Троещину.

Киевляне почувствуют, что такое работа власти не на словах, а на деле".

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