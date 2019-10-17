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Выборов еще нет, а Ткаченко уже обещает за год метро на Троещину

Четверг, 17 октября 2019, 19:15

Народный депутат от "Слуги народа", экс-гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко начал предвыборную кампанию с критики старой власти и обещания за год построить наземное метро на Троещину.

Источник: Александр Ткаченко в Facebook

Дословно: "Пришло время, когда старая власть должна уйти вместе со своими невыполненными обещаниями.

А мы, в декабре 2020 года, запустим первый поезд наземного метро на Троещину.

Киевляне почувствуют, что такое работа власти не на словах, а на деле".

Узнать больше: Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы

Предыстория:

  • У "Слуги народа" есть две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы КГГА с конца июля. 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко.
  • Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • 7 октября Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА.
  • 11 октября Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Украинская правда

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Темы: ТкаченкоКиеввиборы
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