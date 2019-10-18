Министр энергетики США, которому закидывали влияние на "Нафтогаз", уходит с поста – СМИ

Руководитель министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику касательно Украины, планирует уйти в отставку.

Источник: The New York Times

Детали: Об этом Перри заявил президенту США Дональду Трампу в четверг.

Его отставку прогнозировали в течение нескольких недель, еще до появления новостей о его причастности к возможному давлению на украинского президента Владимира Зеленского для расследования дела против сына политического конкурента Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Напомним:

Издание Politico утверждало, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Рик Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Предыстория: