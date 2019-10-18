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Министр энергетики США, которому закидывали влияние на "Нафтогаз", уходит с поста – СМИ

Пятница, 18 октября 2019, 01:59
Anna Moneymaker/The New York Times

Руководитель министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику касательно Украины, планирует уйти в отставку.

Источник: The New York Times

Детали: Об этом Перри заявил президенту США Дональду Трампу в четверг.

Его отставку прогнозировали в течение нескольких недель, еще до появления новостей о его причастности к возможному давлению на украинского президента Владимира Зеленского для расследования дела против сына политического конкурента Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Напомним:

  • Издание Politico утверждало, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.
  • Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Рик Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Предыстория:

  • В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.
  • Президент США Дональд Трамп заявлял, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. 
  • Перри утверждал, что никогда не слышал и не упоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.
  • Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАЗеленский
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