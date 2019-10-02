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Во Львове и Харькове также протестовали против "формулы Штайнмайера"

Среда, 2 октября 2019, 03:55

В Харькове и Львове представители националистических организаций устроили акции протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".

Источник: Hromadske, Facebook-страница "Національний корпус Львів"

Детали: В Харькове активисты пикетировали областное управление СБУ и написали обращение в Службу безопасности о привлечении к ответственности Леонида Кучмы, второго президента и участника Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

На акции были замечены флаги "Фрайкора", "Національних дружин"  и "Демократичної сокири".

 
В Харькове протестовали против "формулы Штайнмайера"
Hromadske

Во Львове на протест вышли представители Национального корпуса. Участники акции также пикетировали областное управление СБУ. 

Напомним:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".
  • После объявления президентом о согласовании "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости митинговали против ее имплементации

Предыстория:

  • 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".
  • В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.
  • Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Украинская правда

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Темы: формула ШтайнмайераНациональные дружинынационалистыМинские соглашенияЗеленский
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