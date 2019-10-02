Во Львове и Харькове также протестовали против "формулы Штайнмайера"
Среда, 2 октября 2019, 03:55
В Харькове и Львове представители националистических организаций устроили акции протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".
Источник: Hromadske, Facebook-страница "Національний корпус Львів"
Детали: В Харькове активисты пикетировали областное управление СБУ и написали обращение в Службу безопасности о привлечении к ответственности Леонида Кучмы, второго президента и участника Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
На акции были замечены флаги "Фрайкора", "Національних дружин" и "Демократичної сокири".
Во Львове на протест вышли представители Национального корпуса. Участники акции также пикетировали областное управление СБУ.
Напомним:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
- Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".
- После объявления президентом о согласовании "формулы Штайнмайера" на Майдане Независимости митинговали против ее имплементации.
Предыстория:
- 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".
- В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.
- Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
Украинская правда