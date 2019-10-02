Вакарчук о формуле Штайнмайера: Без контроля над границей – не выборы, а профанация

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук требует сначала вернуть Украине контроль на границе с Россией на востоке, а потом уже проводить выборы на ныне оккупированной территории.

Источник: видеообращение Вакарчука

Прямая речь: "После вчерашней новости о том, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", и после брифинга президента по этому поводу вопросов остается больше, чем ответов. И главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов.

Выборы без полного контроля над нашей границей – это не выборы, а профанация. Я надеюсь, это понимают все. Я надеюсь, это понимает президент.

Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки".

Детали: Вакарчук отметил, что для партии "Голос" независимость и суверенитет Украины является ценностью, за которую она готова бороться до конца всеми возможными конституционными способами.

"Мы обещаем своим избирателям и всем украинцам, что украинский суверенитет и украинская безопасность будут сохранены", – сказал лидер "Голоса".

"Сейчас не время для криков, сейчас не время для разговоров об измене и победе, сейчас время четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначна: украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины. А потом мы будем проводить там выборы", – отметил Вакарчук.

Голова партії «Голос» Вакарчук: «Зараз час для чіткої та консолідованої позиції, яка буде однозначною: український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України. А тоді ми будемо проводити вибори, ніяк інакше»https://t.co/J4ETldo0BA — Голос (@GolosZmin) October 2, 2019

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