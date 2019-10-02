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Вакарчук о формуле Штайнмайера: Без контроля над границей – не выборы, а профанация

Среда, 2 октября 2019, 09:11

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук требует сначала вернуть Украине контроль на границе с Россией на востоке, а потом уже проводить выборы на ныне оккупированной территории.

Источник: видеообращение Вакарчука

Прямая речь: "После вчерашней новости о том, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", и после брифинга президента по этому поводу вопросов остается больше, чем ответов. И главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов.

Выборы без полного контроля над нашей границей – это не выборы, а профанация. Я надеюсь, это понимают все. Я надеюсь, это понимает президент.

Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки".

Детали: Вакарчук отметил, что для партии "Голос" независимость и суверенитет Украины является ценностью, за которую она готова бороться до конца всеми возможными конституционными способами.

"Мы обещаем своим избирателям и всем украинцам, что украинский суверенитет и украинская безопасность будут сохранены", – сказал лидер "Голоса".

"Сейчас не время для криков, сейчас не время для разговоров об измене и победе, сейчас время четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначна: украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины. А потом мы будем проводить там выборы", – отметил Вакарчук.

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Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
  • Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.

Темы: ВакарчукГолосДонбассМинские соглашенияформула Штайнмайера
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