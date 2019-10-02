Опубликовано подписи всех сторон под "формулой Штайнмайера"
Российское издание "Коммерсант" опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой "формулы Штайнмайера" по решению конфликта на Донбассе.
Источник: "Коммерсант" не называет свой источник
Детали: Под документом, который касается прежде всего выборов на Донбассе и статуса оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
Документы опубликованы на русском языке.
В отличие от "Минского протокола" 2014 года, под которым подписались и представитель Украины в ТК Леонид Кучма, и лидеры пророссийских боевиков Захарченко с Плотницким, сейчас согласие Украины на "формулу Штайнмайера" оформили иначе: отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ от представителя Украины и от "республик" о том, что они согласны с имплементацией "формулы"
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
- Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.
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