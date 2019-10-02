Российское издание "Коммерсант" опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой "формулы Штайнмайера" по решению конфликта на Донбассе.

Источник: "Коммерсант"

Детали: Под документом, который касается прежде всего выборов на Донбассе и статуса оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

Документы опубликованы на русском языке.

В отличие от "Минского протокола" 2014 года, под которым подписались и представитель Украины в ТК Леонид Кучма, и лидеры пророссийских боевиков Захарченко с Плотницким, сейчас согласие Украины на "формулу Штайнмайера" оформили иначе: отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ от представителя Украины и от "республик" о том, что они согласны с имплементацией "формулы".

Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер уже после публикации подписей российским изданием опубликовала в Facebook соответствующее письмо представителя Украины к Сайдику.

"Украинская правда" с вечера 1 октября просила Олифер предоставить эту информацию.

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