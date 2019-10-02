Опубликовано подписи всех сторон под "формулой Штайнмайера"

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Среда, 2 октября 2019, 10:35

Российское издание "Коммерсант" опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой "формулы Штайнмайера" по решению конфликта на Донбассе.

Источник: "Коммерсант" не называет свой источник

Детали: Под документом, который касается прежде всего выборов на Донбассе и статуса оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

 
 
 
 
 

Документы опубликованы на русском языке.

В отличие от "Минского протокола" 2014 года, под которым подписались и представитель Украины в ТК Леонид Кучма, и лидеры пророссийских боевиков Захарченко с Плотницким, сейчас согласие Украины на "формулу Штайнмайера" оформили иначе: отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ от представителя Украины и от "республик" о том, что они согласны с имплементацией "формулы"

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
  • Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.

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Темы: формула Штайнмайера Донбасс Минские соглашения Росcия


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