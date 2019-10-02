Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ опубликовали подписи всех сторон под "формулой Штайнмайера"

Среда, 2 октября 2019, 10:35
РосСМИ опубликовали подписи всех сторон под формулой Штайнмайера

Российское издание "Коммерсант" опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой "формулы Штайнмайера" по решению конфликта на Донбассе.

Источник: "Коммерсант"

Детали: Под документом, который касается прежде всего выборов на Донбассе и статуса оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

 
 
 
 
 

Документы опубликованы на русском языке.

В отличие от "Минского протокола" 2014 года, под которым подписались и представитель Украины в ТК Леонид Кучма, и лидеры пророссийских боевиков Захарченко с Плотницким, сейчас согласие Украины на "формулу Штайнмайера" оформили иначе: отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ от представителя Украины и от "республик" о том, что они согласны с имплементацией "формулы".

Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер уже после публикации подписей российским изданием опубликовала в Facebook соответствующее письмо представителя Украины к Сайдику.

"Украинская правда" с вечера 1 октября просила Олифер предоставить эту информацию.

Знать больше Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
  • Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.

УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: формула ШтайнмайераДонбассМинские соглашенияРосcияКучма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
формула Штайнмайера
Штайнмайер: Путин лично виноват в превращении европейского порядка безопасности в пепел
Президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский не хочет его видеть – Bild
Выборы на деокуппированных территориях возможны только в случае невмешательства России – законопроект КМУ
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: