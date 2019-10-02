"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК

Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Источник: ответ Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

Детали: Согласно ответу, "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября.

Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну; Волошина Юрия Алексеевича; Гатауллину Елену Аухатовну; Гетьмана Евгения Анатолиевича; Греня Виталия Вячеславовича; Диденко Олега Николаевича; Евстигнеева Андрея Сергеевича; Ефремову Ирину Алексеевну; Каминскую Наталью Васильевну; Кармазь Александру Александровну; Квашу Оксану Александровну; Любченко Павла Николаевича; Махницкую Екатерину Григорьевну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Владимира Григорьевича; Плукаря Виталия Владимировича; Постивого Сергея Александровича; Фрицького Юрия Олеговича.

Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.

Что было раньше: 24 сентября стало известно, что фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" подали президенту свои кандидатуры в ЦИК.

Согласно ответу Офиса президента, предложения "Слуги народа" и "За будущее" по состоянию на 20 сентября в ОП зарегистрированы не были. При этом в "Слуге народа" убеждали, что свои кандидатуры подали одни из первых.

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