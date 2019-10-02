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"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК

Среда, 2 октября 2019, 14:20

Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Источник: ответ Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

Детали: Согласно ответу, "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября. 

Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

  1. Боярчук Оксану Борисовну;
  2. Волошина Юрия Алексеевича;
  3. Гатауллину Елену Аухатовну;
  4. Гетьмана Евгения Анатолиевича;
  5. Греня Виталия Вячеславовича;
  6. Диденко Олега Николаевича;
  7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
  8. Ефремову Ирину Алексеевну;
  9. Каминскую Наталью Васильевну;
  10. Кармазь Александру Александровну;
  11. Квашу Оксану Александровну;
  12. Любченко Павла Николаевича;
  13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
  16. Плукаря Виталия Владимировича;
  17. Постивого Сергея Александровича;
  18. Фрицького Юрия Олеговича.

Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.

Что было раньше: 24 сентября стало известно, что фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" подали президенту свои кандидатуры в ЦИК.

Согласно ответу Офиса президента, предложения "Слуги народа" и "За будущее" по состоянию на 20 сентября в ОП зарегистрированы не были. При этом в "Слуге народа" убеждали, что свои кандидатуры подали одни из первых.

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Почему Зеленский распускает ЦИК?

Предыстория:

  • 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.
  • Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в сроки.
  • 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленського и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.
  • 1 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский на две недели просрочил внесение нового состава ЦИК.

Темы: Слуга народаЦИК
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