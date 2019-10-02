"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК
Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.
Источник: ответ Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.
Детали: Согласно ответу, "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября.
Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
- Боярчук Оксану Борисовну;
- Волошина Юрия Алексеевича;
- Гатауллину Елену Аухатовну;
- Гетьмана Евгения Анатолиевича;
- Греня Виталия Вячеславовича;
- Диденко Олега Николаевича;
- Евстигнеева Андрея Сергеевича;
- Ефремову Ирину Алексеевну;
- Каминскую Наталью Васильевну;
- Кармазь Александру Александровну;
- Квашу Оксану Александровну;
- Любченко Павла Николаевича;
- Махницкую Екатерину Григорьевну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Владимира Григорьевича;
- Плукаря Виталия Владимировича;
- Постивого Сергея Александровича;
- Фрицького Юрия Олеговича.
Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.
Что было раньше: 24 сентября стало известно, что фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" подали президенту свои кандидатуры в ЦИК.
Согласно ответу Офиса президента, предложения "Слуги народа" и "За будущее" по состоянию на 20 сентября в ОП зарегистрированы не были. При этом в "Слуге народа" убеждали, что свои кандидатуры подали одни из первых.
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Почему Зеленский распускает ЦИК?
Предыстория:
- 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в сроки.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленського и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.
- 1 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский на две недели просрочил внесение нового состава ЦИК.