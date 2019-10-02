В Минобороны рассказали о деталях разведения войск на Донбассе
Министерство обороны обнародовало разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны в среду.
Указывается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций, а также позволит провести разминирование территорий.
"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - сказано в сообщении.
Отмечается, что процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий.
Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.
В Минобороны напомнили, что сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.
"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - заявили в Минобороны.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в Петровском и Золотом.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.