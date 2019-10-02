В Минобороны рассказали о деталях разведения войск на Донбассе

Министерство обороны обнародовало разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны в среду.

Указывается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций, а также позволит провести разминирование территорий.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий.

Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

В Минобороны напомнили, что сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - заявили в Минобороны.

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