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В Минобороны рассказали о деталях разведения войск на Донбассе

Среда, 2 октября 2019, 19:26

Министерство обороны обнародовало разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны в среду.

Указывается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций, а также позволит провести разминирование территорий.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий.

Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

В Минобороны напомнили, что сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - заявили в Минобороны.

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в Петровском и Золотом.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

Украинская правда

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Темы: Разведение силДонбассМинобороны
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