САП оспаривает залоги для фигурантов дела о квартирах Нацгвардии

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры оспаривают меры пресечения подозреваемым по делу об обмене квартир Национальной гвардии.

В сообщении САП имена не называются, но речь идет о гендиректоре "Укрбуд Девелопмент" Олеге Майбороде и предпринимател-еоценщике Алисе Гринчук, которые фигурируют в деле экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова.

17 мая следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал НАБУ во взятии под стражу директора строительной компании и оценщика с залогом в 75 млн грн и 7 млн ​​грн, а назначил залог в 2 млн и 1,5 млн грн соответственно.

Прокуроры САП подали апелляции на эти меры пресечения в Киевский апелляционный суд.

"Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало, в частности, то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн грн", – объясняет прокуратура.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Соломенского суда состоится в Киевском апелляционном суде 24 мая в 9:30.

Напомним: