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САП оспаривает залоги для фигурантов дела о квартирах Нацгвардии

Четверг, 23 мая 2019, 11:00

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры оспаривают меры пресечения подозреваемым по делу об обмене квартир Национальной гвардии.

В сообщении САП имена не называются, но речь идет о гендиректоре "Укрбуд Девелопмент" Олеге Майбороде и предпринимател-еоценщике Алисе Гринчук, которые фигурируют в деле экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова.

17 мая следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал НАБУ во взятии под стражу директора строительной компании и оценщика с залогом в 75 млн грн и 7 млн ​​грн, а назначил залог в 2 млн и 1,5 млн грн соответственно.

Прокуроры САП подали апелляции на эти меры пресечения в Киевский апелляционный суд.

"Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало, в частности, то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн грн", – объясняет прокуратура.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Соломенского суда состоится в Киевском апелляционном суде 24 мая в 9:30.

Напомним:

  • Генерал-полковник Юрий Аллеров, командовавший Нацгвардией с 30 декабря 2015 года по 7 мая 2019 года, согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на элитном Печерске, а на окраине Киева.
  • НАБУ открыло уголовное производство в декабре 2017 года.
  • Задержали Юрия Аллерова, Олега Майбороду и Алису Гринчук в мае 2019 года, когда Аллерова уже сняли с должности. Их подозревают в присвоении 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн залога.
  • Аллерову 17 мая присудили содержания под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 млн  грн. 20 мая он вышел из-под стражи.
  • САП также утверждает, что дочь Аллерова Екатерина Пустынникова имеет двойное гражданство – России и Украины – и большую часть времени проживает в РФ.

Алена Рощенко, УП
Темы: Нацгвардиякоррупция
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