Переаттестация: 80% прокуроров ГПУ хотят в Офис генпрокурора
В Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ведомства.
Источник: Генпрокуратура
Текст сообщения: "Работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры.
Они первыми начнут процесс аттестации по тестированию на знание и умение применить закон.
... Всего в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 96% прокуроров".
Детали: Аттестация прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.
Пройти аттестацию изъявили желание все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей.
На Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры.
В остальных областях этот показатель превышает 90%.
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Предыстория:
- 29 августа генпрокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении. В тот же день Верховная Рада уволила Луценко и назначила генпрокурором зампреда Офиса президента Руслана Рябошапку.
- 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
- В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
- 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
- Согласно закону, все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.