Переаттестация: 80% прокуроров ГПУ хотят в Офис генпрокурора

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Среда, 16 октября 2019, 18:57

В Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ведомства.

Источник: Генпрокуратура

Текст сообщения: "Работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры.

Они первыми начнут процесс аттестации по тестированию на знание и умение применить закон.

... Всего в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 96% прокуроров".

Детали: Аттестация прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Пройти аттестацию изъявили желание все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей.

На Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры.

В остальных областях этот показатель превышает 90%.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура


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