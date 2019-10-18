Арестованные по делу незаконного финансирования Трампа не признали свою вину
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Пятница, 18 октября 2019, 01:31
Бизнесмены Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин, арестованы по делу незаконного финансирования политической кампании президента США Дональда Трампа, не признали свою вину.
Источник: Bloomberg
Детали: Корреа и Кукушкину объявили о подозрениях после ареста их бизнес-партнеров Игоря Фруман Льва Парнаса, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа.
Предыстория:
- Ранее в США задержали предпринимателей из штата Флорида Игоря Фрумана и Льва Парнаса, Дэвида Корреа, а также жителя Калифорнии Андрея Кукушкина (Фруман и Кукушкин имеют украинские корни).
- Их обвинили в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов другого государства.
- Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
- По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
- Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.
- Все это происходит на фоне предвыборного скандала в США вокруг июльского разговора американского и украинского президентов, во время которого Дональд Трамп якобы склонял Владимира Зеленского расследовать дело сына своего потенциального конкурента Джо Байдена.
- Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал, что на встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани обсуждал дело компании Burisma, с которой связан Хантер Байден.
- Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа
Украинская правда
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