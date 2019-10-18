Арестованные по делу незаконного финансирования Трампа не признали свою вину

Бизнесмены Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин, арестованы по делу незаконного финансирования политической кампании президента США Дональда Трампа, не признали свою вину.

Источник: Bloomberg

Детали: Корреа и Кукушкину объявили о подозрениях после ареста их бизнес-партнеров Игоря Фруман Льва Парнаса, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа.

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