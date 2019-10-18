Арестованные по делу незаконного финансирования Трампа не признали свою вину

82 просмотра
Пятница, 18 октября 2019, 01:31

Бизнесмены Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин, арестованы по делу незаконного финансирования политической кампании президента США Дональда Трампа, не признали свою вину.

Источник: Bloomberg

Детали: Корреа и Кукушкину объявили о подозрениях после ареста их бизнес-партнеров Игоря Фруман Льва Парнаса, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа.

Предыстория:

  • Ранее в США задержали предпринимателей из штата Флорида Игоря Фрумана и Льва Парнаса, Дэвида Корреа, а также жителя Калифорнии Андрея Кукушкина (Фруман и Кукушкин имеют украинские корни).
  • Их обвинили в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов другого государства.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
  • По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.
  • Все это происходит на фоне предвыборного скандала в США вокруг июльского разговора американского и украинского президентов, во время которого Дональд Трамп якобы склонял Владимира Зеленского расследовать дело сына своего потенциального конкурента Джо Байдена.
  • Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал, что на встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани обсуждал дело компании Burisma, с которой связан Хантер Байден.
  • Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Трамп виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп: США договорились с Турцией благодаря "жестокой любви" 17 октября 2019, 22:40
США и Турция договорились о пятидневном перемирии на севере Сирии 17 октября 2019, 21:08
Шокин пожаловался в ГБР на НАБУ: на него "давили", чтобы не расследовал дела Байдена 17 октября 2019, 17:27
Все новости
Главные новости
Доказательств достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении Гладковскому –  генпрокурор
Рябошапка: зарегистрировано еще три производства, где может фигурировать Пашинский
США и Турция договорились о пятидневном перемирии на севере Сирии
В Днепре обстреляли автомобиль – водитель погиб
Все новости
Фото

7 ярких фотографий-победителей фотоконкурса дикой природы

Культура

Добровольцем на фронт, чтобы переосмыслить ценности: как снимают фильм о том, что дальше так жить нельзя

опрос

Украинцы крайне низко в мировом рейтинге благотворительности

Поиск по сайту
Архив
Весь архів