Шоу не будет: Арахамия говорит, что свидетеля взяток не пускают на ТВ
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завил, что свидетель по делу о взятках нардепам, который должен был рассказать об этом на телевидении, не придет на эфир из-за запрета правоохранителей.
Источник: брифинг Арахамии перед прохождением детектора лжи 24 октября
Прямая речь: "К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы.
Первое – это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить.
Во-вторых, учитывая количество денег в этой всей схеме – очень много, где 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, где-то кто-то заработал где-то 100 миллионов долларов – есть потенциальные угрозы самому депутату и его членам семьи".
Детали: Арахамия не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ. Но отметил, что очень хотел, чтобы этот человек пришел и в СМИ все сказал.
Он также добавил, что к этому нардепу "пришли и дали в руки законопроект, говорят: надо зарегистрировать".
Что было раньше: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.
- В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
- Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
- Также в прямом эфире проходила полиграф нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Эксперт разговаривала с ней только 40 мин и сразу смогла озвучить заключение.
- В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
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