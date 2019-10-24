Шоу не будет: Арахамия говорит, что свидетеля взяток не пускают на ТВ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завил, что свидетель по делу о взятках нардепам, который должен был рассказать об этом на телевидении, не придет на эфир из-за запрета правоохранителей.

Источник: брифинг Арахамии перед прохождением детектора лжи 24 октября

Прямая речь: "К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы.

Первое – это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить.

Во-вторых, учитывая количество денег в этой всей схеме – очень много, где 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, где-то кто-то заработал где-то 100 миллионов долларов – есть потенциальные угрозы самому депутату и его членам семьи".

Детали: Арахамия не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ. Но отметил, что очень хотел, чтобы этот человек пришел и в СМИ все сказал.

Он также добавил, что к этому нардепу "пришли и дали в руки законопроект, говорят: надо зарегистрировать".

Что было раньше: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

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