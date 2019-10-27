Белецкий - Зеленскому: в Золотом может быть и 10 тысяч человек

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Воскресенье, 27 октября 2019, 18:27

Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявляет, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

Источник: видеообращение Белецкого к Зеленскому, опубликованное в воскресенье в Youtube

Дословно: "Владимир Александрович, все услышали ваши угрозы. Они немного вне законного поля. Мы будем оставаться, и нам враг, безусловно, не президент страны, а в первую очередь мы видим врага с той стороны, с Востока.

Но если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч.

Нас не сломали 2014-2015 годы, нас не сломало огромное нашествие, которое шло тогда с Востока. Вы думаете, что нас сломает что? Ваше желание договориться с врагом любой ценой? Украина эту цену заплатила, не вы ее заплатили, поэтому не вам все-таки решать, отдавать наши территории или нет, а в том числе каждому из нас, в первую очередь из тех людей, которые имеют отношение к обороне Украины".

Детали: Белецкий считает, что форма разговора Зеленского с добровольцами в Золотом в субботу - это "откровенное бытовое хамство со стороны президента по отношению к ветеранам".

Он также заявил, что "президент относится к абсолютно всей стране как к имбецилам".

Лидер Нацкорпуса также заявил, что Зеленский запустил "проект по сбору у нескольких тетушек кляуз на ветеранов, что якобы они находятся с оружием в Золотом-4, и им очень страшно".

"21 век на дворе, у большинства людей в Золотом есть телефон с камерой. Пусть они покажут хоть одну фотографию людей с оружием", - отметил Белецкий.

Кроме того, обращаясь к Зеленскому, он добавил: "У некоторых из тех теть, которых вы наняли, родственники служат сейчас в ДНР".

Предыстория:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".
  • Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я НЕ лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".
  • Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей.
  • "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
  • В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка. 

Катерина Тищенко, УП
Темы: Билецкий Зеленский Разведение сил


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