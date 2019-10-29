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ТКГ открыла путь к встречи в Нормандском формате – спикер Кучмы

Вторник, 29 октября 2019, 16:21
ТКГ открыла путь к встречи в Нормандском формате – спикер Кучмы

В Трехсторонний контактной группе считают, что сообщение о разведении сил в Золотом открывает путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне.

Источник: Facebook-страница спикера представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер

Дословно: "Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине...

Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое.

В соответствии с рамочным решением ТКГ от 2016 следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдении режима тишины".

Детали: Обязательное условие разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В то же время, 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Несмотря на обстрел, СММ ОБСЕ также сообщает о разведении сил в районе Золотого.

Во вторник в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

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Напомним:

  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Украинская правда
Темы: ДонбассРазведение силОбъединенные силы на ДонбассеООС
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