Порошенко: Никогда ни с кем я слова Burisma и "сын Байдена" не произносил
Бывший президент Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена.
Источник: комментарий Порошенко программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").
Прямая речь: "Позиция первая: он (Шокин – ред.) никогда такого не говорил. Позиция вторая, если даже он это бы и сказал – никогда, ни с кем, включая Шокина, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово Burisma или "сын господина Байдена", я никогда не произносил. Поэтому это неправда".
Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальну справу щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена pic.twitter.com/fpcnVHW6MG— Схеми: корупція в деталях (@cxemu) October 3, 2019
Этому предшествовало: Исполнительная директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк обнародовала документ, что Виктор Шокин дал показания для адвокатов украинского беглого олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас ожидает экстрадиции из Австрии в США.
В показаниях Шокин сказал, что "Порошенко несколько раз просил его посмотреть на уголовное дело против Burisma и рассмотреть возможность закрыть расследование этой компании".
Предыстория:
- Издание FoxNews обнародовало заметки разговора с Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что бывший генпрокурор Украины рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.
- Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".
- "Шокина вызвали в кабинет господина Порошенко и сообщили, что расследование дела Burisma и совета директоров, в котором состоит Хантер Байден, привели к тому, что Джо Байден задержал один миллиард долларов помощи Украине", – говорится в записях Джулиани.
- 19 сентября генерального инспектора разведки Майкла Аткинсона допросили за закрытыми дверями в Палате представителей США о жалобе сотрудника американской разведки.
- The Washington Post напомнил, что за несколько недель до жалобы президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Сам Трамп назвал "фейковых новостями" информацию о жалобе на него.
- 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
- 24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте – отстранении от должности.
- 25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.
- Позже Зеленский заявил, что Украина не имеет обязательств расследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.
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