Порошенко: Никогда ни с кем я слова Burisma и "сын Байдена" не произносил

Бывший президент Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена.

Источник: комментарий Порошенко программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Прямая речь: "Позиция первая: он (Шокин – ред.) никогда такого не говорил. Позиция вторая, если даже он это бы и сказал – никогда, ни с кем, включая Шокина, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово Burisma или "сын господина Байдена", я никогда не произносил. Поэтому это неправда".

Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальну справу щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена pic.twitter.com/fpcnVHW6MG — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) October 3, 2019

Этому предшествовало: Исполнительная директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк обнародовала документ, что Виктор Шокин дал показания для адвокатов украинского беглого олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас ожидает экстрадиции из Австрии в США.

В показаниях Шокин сказал, что "Порошенко несколько раз просил его посмотреть на уголовное дело против Burisma и рассмотреть возможность закрыть расследование этой компании".

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