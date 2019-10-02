Импичмент в США: демократы выясняют, мог ли Трамп самолично затормозить помощь Украине

В среду, 2 октября, началось расследование в связи с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

Лидеры демократов в Конгрессе выясняют, было ли замораживание военной поддержки для Украины личным решением президента.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Чтобы выяснить, были ли основания для замораживания военной помощи Украине, Конгресс требует у Белого дома документы.

Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.

Прямая речь спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси: "Насколько нам известно, и мы проверим, действительно ли это так, у Совета национальной безопасности не было никаких обоснований для того, чтобы президент отозвал помощь, одобренную Конгрессом США на двухпартийной основе.

В таком случае президент решил использовать ее самостоятельно как рычаг влияния.

Мы поддержали предоставление военной помощи в интересах нашей национальной безопасности.

Поэтому это подрыв нашей национальной безопасности".

Демократів непокоїть, що рішення про замороженння військової допомоги Україні Трамп прийняв одноосібно. Щоб з'ясувати, чи були для цього підстави, Конгрес вимагатиме у Білого дому надати документи, що стосуються цієї справи. Більше про розвиток подій розповідає @OstapYarysh pic.twitter.com/hQsm2Gzjjs — Голоc Амepики (@chastime) October 2, 2019

Что этому предшествовало: 27 сентября демократы из Палаты представителей США потребовали от Белого дома предоставить информацию, связанную с приостановлением военной помощи Украине.

Конгрессмены хотели узнать, когда Белый дом принял решение и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Предыстория:

Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.

12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.

24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.

Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы