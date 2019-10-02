Импичмент в США: демократы выясняют, мог ли Трамп самолично затормозить помощь Украине

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Среда, 2 октября 2019, 23:46

В среду, 2 октября, началось расследование в связи с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

Лидеры демократов в Конгрессе выясняют, было ли замораживание военной поддержки для Украины личным решением президента.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Чтобы выяснить, были ли основания для замораживания военной помощи Украине, Конгресс требует у Белого дома документы.

Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.

Прямая речь спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси: "Насколько нам известно, и мы проверим, действительно ли это так, у Совета национальной безопасности не было никаких обоснований для того, чтобы президент отозвал помощь, одобренную Конгрессом США на двухпартийной основе.

В таком случае президент решил использовать ее самостоятельно как рычаг влияния.

Мы поддержали предоставление военной помощи в интересах нашей национальной безопасности.

Поэтому это подрыв нашей национальной безопасности".

Что этому предшествовало: 27 сентября демократы из Палаты представителей США потребовали от Белого дома предоставить информацию, связанную с приостановлением военной помощи Украине.

Конгрессмены хотели узнать, когда Белый дом принял решение и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Предыстория:

  • Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
  • 29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.
  • 12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.
  • 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
  • Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
  • Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

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Темы: Трамп импичмент США Украина


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