Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей обнародовал текст резолюции, которая позволяет перейти к следующему этапу расследования обвинений и начать публичные слушания по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: На голосование проект резолюции планируют поставить 31 октября. Как отмечает CNN, это первый раз, когда Палата представителей может проголосовать за такой проект.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси заявила, что проект резолюции должен помочь повлиять на администрацию Трампа. Это касается отказов Белого дома предоставлять документы, запретов для свидетелей давать показания и препятствий со стороны администрации работе Палаты.

Резолюция выписывает процедуру слушания свидетелей в комитете разведки.

Республиканцы и Белый дом уже раскритиковали это действие, назвав его запоздалым.

Обнародованный документ позволит адвокатам Трампа участвовать в расследовании. Однако, если президент откажется сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты вправе отклонять запросы его защитников.

Резолюция также позволяет меньшинству вызывать свидетелей, но с согласия председателя палаты.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Предыстория: