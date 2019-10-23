Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.

"Все хотят увидеть какой-то раскол "Слуги народа" – такого нет. У нас нормальное монобольшинство. Вы же видите, как мы голосуем", – сказал он на брифинге и отметил, что раскола нет, хотя есть дискуссии.

Комментируя информацию о взятках для членов комитета по финансам за неотмену "электронных площадок", которые работают в интересах Антона Яценко, Арахамия подтвердил, что будет два полиграфа: "один сегодня – показательный, второй – один для всех".

"Я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас: вся страна видит, как мы проходим полиграф. Мы хотели внутреннее обсуждение, потом господин Лещенко или кто-то об этом написал – и начались какие-то интриги, скандалы, расследования. Это такое интимное дело внутри фракции – мы хотели сами его решить спокойно и непублично. Но если публично – давайте делать это максимально публично", – сказал он.

Арахамия подчеркнул, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по информации СМИ – это еще не значит, что будут основания для подозрений.

"Мы во фракции хотим вернуться в точку ноль, когда нет никаких взаимных обвинений. Мы все проверились – и говорим: "Мы все здоровы, счастливы, давайте работать дальше". Если кто-то покажет какие-то риски – вот тогда это будет другая история", – пояснил он.

По словам Арахамии, исключение из фракции – это будет наименьшее из возможных наказаний.

"Сегодня мы просто идем (проходить полиграф) с Дубинским, потому что Дубинский впереди паровоза полез. Я говорю: "Ну, давай тогда я с тобой, потому что я лидер фракции – я должен собственным примером демонстрировать" (открытость)", – пояснил он.

"Там 4 или 5 вопросов: получали ли вознаграждение от любой версии законопроекта, подталкивал ли вас кто-то как-то... Чтобы просто все эти вопросы и инсинуации, которые в публичном пространстве озвучены, чтобы мы их фактически помножили на ноль", – добавил Арахамия.

Глава фракции отметил, что частный "известный полигрофолог", которого он не знает, придет на Грушевского. В целом он выступает за то, чтобы тест на полиграфе проходил в государственной структуре.

"Давайте посмотрим, как отреагируют другие фракции на это приглашение публично проходить полиграф", – сказал Арахамия и отметил, что информация о взятках касалась же разных членов комитета.

"Предлагали всем, наверное. Кто брал – мы не имеем никакого подтверждения. Если бы имели подтверждения, этим бы занимались сейчас исключительно правоохранительные органы", – заявил он.

"Из нашего комитета (все депутаты) согласились сами (пройти полиграф). Я лично верю, что ни один депутат из "Слуги народа" не брал эти деньги. Об этом свидетельствует и готовность всех депутатов пройти полиграф", – сказал Арахамия.

Он отметил, что "детектор лжи" еще не имеет в Украине юридической силы, но он показывает лишь 2-3% погрешности.

Арахамия также рассказал, что есть решение "за две недели разработать альтернативный законопроект с учетом этих других площадок, в том числе".

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