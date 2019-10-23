Арахамия о скандале: Мы во фракции хотим вернуться в "точку ноль"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.
"Все хотят увидеть какой-то раскол "Слуги народа" – такого нет. У нас нормальное монобольшинство. Вы же видите, как мы голосуем", – сказал он на брифинге и отметил, что раскола нет, хотя есть дискуссии.
Комментируя информацию о взятках для членов комитета по финансам за неотмену "электронных площадок", которые работают в интересах Антона Яценко, Арахамия подтвердил, что будет два полиграфа: "один сегодня – показательный, второй – один для всех".
"Я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас: вся страна видит, как мы проходим полиграф. Мы хотели внутреннее обсуждение, потом господин Лещенко или кто-то об этом написал – и начались какие-то интриги, скандалы, расследования. Это такое интимное дело внутри фракции – мы хотели сами его решить спокойно и непублично. Но если публично – давайте делать это максимально публично", – сказал он.
Арахамия подчеркнул, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по информации СМИ – это еще не значит, что будут основания для подозрений.
"Мы во фракции хотим вернуться в точку ноль, когда нет никаких взаимных обвинений. Мы все проверились – и говорим: "Мы все здоровы, счастливы, давайте работать дальше". Если кто-то покажет какие-то риски – вот тогда это будет другая история", – пояснил он.
По словам Арахамии, исключение из фракции – это будет наименьшее из возможных наказаний.
"Сегодня мы просто идем (проходить полиграф) с Дубинским, потому что Дубинский впереди паровоза полез. Я говорю: "Ну, давай тогда я с тобой, потому что я лидер фракции – я должен собственным примером демонстрировать" (открытость)", – пояснил он.
"Там 4 или 5 вопросов: получали ли вознаграждение от любой версии законопроекта, подталкивал ли вас кто-то как-то... Чтобы просто все эти вопросы и инсинуации, которые в публичном пространстве озвучены, чтобы мы их фактически помножили на ноль", – добавил Арахамия.
Глава фракции отметил, что частный "известный полигрофолог", которого он не знает, придет на Грушевского. В целом он выступает за то, чтобы тест на полиграфе проходил в государственной структуре.
"Давайте посмотрим, как отреагируют другие фракции на это приглашение публично проходить полиграф", – сказал Арахамия и отметил, что информация о взятках касалась же разных членов комитета.
"Предлагали всем, наверное. Кто брал – мы не имеем никакого подтверждения. Если бы имели подтверждения, этим бы занимались сейчас исключительно правоохранительные органы", – заявил он.
"Из нашего комитета (все депутаты) согласились сами (пройти полиграф). Я лично верю, что ни один депутат из "Слуги народа" не брал эти деньги. Об этом свидетельствует и готовность всех депутатов пройти полиграф", – сказал Арахамия.
Он отметил, что "детектор лжи" еще не имеет в Украине юридической силы, но он показывает лишь 2-3% погрешности.
Арахамия также рассказал, что есть решение "за две недели разработать альтернативный законопроект с учетом этих других площадок, в том числе".
Знать больше Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
- Теперь внесены законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Депутат Александр Качура сам выразил желание пройти "детектор лжи". Он был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его соратник Александр Дубинский решили вместе пройти "детектор лжи" 23 октября в 20:00 – с прямой трансляцией.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом с возможным получением взяток "слугами народа".
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к Антону Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
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