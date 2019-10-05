Турция начнет военную операцию на северо-востоке Сирии - Эрдоган

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Суббота, 5 октября 2019, 13:45

В ближайшие два дня Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется поддерживаемыми США курдами, которых Анкара считает террористами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы подготовились, мы доработали наши планы действий, учитывая необходимые инструкции", - сказал Эрдоган.

Это наиболее конкретное заявление Эрдогана о военной интервенции в регионе с тех пор, как Анкара и Вашингтон решили создать "безопасную зону" на сирийской границе, которую, по словам Турции, следует очистить от сирийского курдского ополчения YPG.

Ранее Эрдоган заявлял, что до конца сентября должна быть установлена 30-километровая зона безопасности, предупредив, что, если она не будет сохранена, Турцию "заставят" предпринять военные действия для своей безопасности.

Турция обвинила США в том, что они слишком медленно создают зону, на фоне разногласий между двумя партнерами по НАТО относительно того, как далеко они должны зайти в Сирию и кто должен ее контролировать.

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