На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход

На мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход.

Источник: сайт президента

Дословно: "На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют".

Детали: Отмечается, что на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

В пресс-службе напомнили, что за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

Фото с сайта президента

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