Госдеп передал Конгрессу США ответ на запрос о разговоре Трампа и Зеленского

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Суббота, 5 октября 2019, 18:38

Сотрудники Госдепа США передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео в комментарии американским СМИ, сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Госдепартамент вчера вечером (4 октября - ред.) отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов".

"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил он.

О содержании письма, отправленного Госдепом, не сообщается.

Ранее Помпео заявил, что с одной стороны готов к сотрудничеству с Конгрессом в рамках этого дела, и в то же время раскритиковал запросы о проведении слушаний с сотрудниками Госдепартамента, поступивших от Палаты представителей.

Также Помпео назвал незаконным требование, чтобы эти сотрудники сами принесли конгрессменам документы, котореые хтех интересовали. Глава Госдепа пояснил, что эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

Узнать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
  • Президент США Дональд Трамп потребует провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы.
  • По процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате США, где у Республиканской партии, поддерживающей Трампа - большинство. Трамп считает, что сенаторы отнесутся к этому, как к обману.
  • По мнению Трампа, Палата представителей США, скорее всего, проголосует "за" его импичмент. 

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Темы: импичмент Трамп Зеленский США


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