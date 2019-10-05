Госдеп передал Конгрессу США ответ на запрос о разговоре Трампа и Зеленского

Сотрудники Госдепа США передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео в комментарии американским СМИ, сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Госдепартамент вчера вечером (4 октября - ред.) отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов".

"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил он.

О содержании письма, отправленного Госдепом, не сообщается.

Ранее Помпео заявил, что с одной стороны готов к сотрудничеству с Конгрессом в рамках этого дела, и в то же время раскритиковал запросы о проведении слушаний с сотрудниками Госдепартамента, поступивших от Палаты представителей.

Также Помпео назвал незаконным требование, чтобы эти сотрудники сами принесли конгрессменам документы, котореые хтех интересовали. Глава Госдепа пояснил, что эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

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