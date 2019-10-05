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СЦКК: Боевики обстреливают участки разведения сил на линии разграничения

Суббота, 5 октября 2019, 19:11
СЦКК: Боевики обстреливают участки разведения сил на линии разграничения

Вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

Источник: пресс-центр штаба Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Общего Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Детали: По данным СЦКК, обстрелы велись 4 и 5 октября. 

В частности, в пятницу боевики вели огонь на участке разведения №3 в направлении Богдановки и в направлении Золотого-4 из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 октября оккупационные войска обстреляли участок разведения №2 в направлении н.п. Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.

Кроме того в СЦКК отметили, что 4 октября, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня боевики вели обстрелы вблизи н.п.Зайцево Северное, Крымское, Луганское, Новолуганское, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (14 мин) и минометы калибра 82 мм (30 мин).

Напомним,

  • 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения. 
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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