СЦКК: Боевики обстреливают участки разведения сил на линии разграничения

Вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

Источник: пресс-центр штаба Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Общего Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Детали: По данным СЦКК, обстрелы велись 4 и 5 октября.

В частности, в пятницу боевики вели огонь на участке разведения №3 в направлении Богдановки и в направлении Золотого-4 из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 октября оккупационные войска обстреляли участок разведения №2 в направлении н.п. Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.

Кроме того в СЦКК отметили, что 4 октября, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня боевики вели обстрелы вблизи н.п.Зайцево Северное, Крымское, Луганское, Новолуганское, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (14 мин) и минометы калибра 82 мм (30 мин).