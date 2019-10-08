В Лондоне арестовали более двух сотен участников климатических акций

Столичная полиция Лондона заявила об аресте 276 человек, которые участвовали в демонстрациях "Восстание против вымирания" с целью изменения климатической политики.

Источник: Reuters

Детали: В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы во многих городах мира, начав две недели гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы.

Напомним: