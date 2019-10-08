В Лондоне арестовали более двух сотен участников климатических акций

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Вторник, 8 октября 2019, 02:45

Столичная полиция Лондона заявила об аресте 276 человек, которые участвовали в демонстрациях "Восстание против вымирания" с целью изменения климатической политики.

Источник: Reuters

Детали: В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы во многих городах мира, начав две недели гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы.

Напомним: 

  • Ранее "Европейская правда" сообщила об аресте 135 лондонских эко-активистов.
  • Акции с требованиями смены экологически политики состоялись также в Амстердаме и Берлине.

Украинская правда

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Темы: экология Великобритания


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