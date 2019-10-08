На "корветах" для армии могли украсть 85 млн: ГПУ взялась за чиновников Минобороны

Генеральная прокуратура начала уголовное производство касательно возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд ВМС Украины.

Источник: сайт ГПУ

Детали: Правоохранители провели аудит использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу.

По его результатам главный военный прокурор 7 октября открыл уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, которое привело к потере 84,5 миллиона гривень бюджетных средств во время выполнения государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет".

Предварительно действия чиновников оценены как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро.

В ГПУ напомнили, что проводят аудит открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес.