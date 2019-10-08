Националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции

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Вторник, 8 октября 2019, 15:40

Ряд ветеранских и политических организаций подписали меморандум Донецкого областного штаба "сопротивления пророссийскому реваншу".

Источник: пресс-служба "Национального корпуса"

Дословно: "Координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолия Егорова".

Детали: Подписали соответствующий меморандум:

  • "Национальный Корпус Донеччина"
  • ВО "Свобода"
  • "Гайдамаки"
  • "Представитель Министерства по Делам Ветеранов"
  • "Одна Кровь Донеччина"
  • "Союз Ветеранов АТО Доброполье"
  • "Национальная Служба помощи
  • "Европейская Солидарность"
  • "Демократическая Сокира"

Кроме того 7 октября националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народных депутатов обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехстороннего контактной группы.

Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этого дела, потому что оно имеет все признаки государственной измены.

 

Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. 
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в Петровском и Золотом не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и заявили, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
  • Загороднюк также сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

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Темы: националисты Донбасс Билецкий


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