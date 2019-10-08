Националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции
Ряд ветеранских и политических организаций подписали меморандум Донецкого областного штаба "сопротивления пророссийскому реваншу".
Источник: пресс-служба "Национального корпуса"
Дословно: "Координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолия Егорова".
Детали: Подписали соответствующий меморандум:
- "Национальный Корпус Донеччина"
- ВО "Свобода"
- "Гайдамаки"
- "Представитель Министерства по Делам Ветеранов"
- "Одна Кровь Донеччина"
- "Союз Ветеранов АТО Доброполье"
- "Национальная Служба помощи
- "Европейская Солидарность"
- "Демократическая Сокира"
Кроме того 7 октября националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народных депутатов обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехстороннего контактной группы.
Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этого дела, потому что оно имеет все признаки государственной измены.
Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в Петровском и Золотом не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
- В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
- Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и заявили, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
- Загороднюк также сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.