Националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции

Ряд ветеранских и политических организаций подписали меморандум Донецкого областного штаба "сопротивления пророссийскому реваншу".

Источник: пресс-служба "Национального корпуса"

Дословно: "Координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолия Егорова".

Детали: Подписали соответствующий меморандум:

"Национальный Корпус Донеччина"

ВО "Свобода"

"Гайдамаки"

"Представитель Министерства по Делам Ветеранов"

"Одна Кровь Донеччина"

"Союз Ветеранов АТО Доброполье"

"Национальная Служба помощи

"Европейская Солидарность"

"Демократическая Сокира"

Кроме того 7 октября националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народных депутатов обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехстороннего контактной группы.

Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этого дела, потому что оно имеет все признаки государственной измены.

Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

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