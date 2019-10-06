Белецкий в Золотом обещает "защищать" его в случае отвода войск

Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС в воскресенье прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

Источник: пресс-служба Нацкорпуса, видеообращение Белецкого

Детали: По словам Белецкого, сегодня в наибольшей поддержке нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".

"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганской области, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер Нацкорпуса.

Белецкий отметил, что ветераны, которые в 2014-м взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Прямая речь: "Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем".

"Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа".

Напомним,