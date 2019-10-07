Министр обороны: Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения
Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и говорят, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
Источник: Минобороны
Прямая речь Загороднюка: "Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать – местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть".
Детали: Отмечается, что глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.
По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и будет координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, и обеспечения их безопасности.
Что было ранее: В Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали визит на линию разграничения: убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.
Напомним: Волонтер Наталья Воронкова в сети Facebook обнародовала "обращение мирных жителей поселка Золотое-4" к Зеленского с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают. Отмечалось, что текст обращения сначала подписали более 50 человек (из общей численности около полутысячи), а сбор подписей продолжается.
История вопроса:
- 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
- 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
- По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.