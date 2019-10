Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильную транслитерацию столицы Украины на английском.

Источник: Юлия Мендель в Твиттере

Прямая речь: "Kyiv not Kiev. Я не изменила названия столицы Украины в недавнем твите. Виновата. Во всех моих твитах упоминается только украинская версия Киева.

Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Извиняюсь перед всеми, чьи чувства были оскорблены…"

Kyiv not Kiev.

I didn't change the name of Ukraine's capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn't change the quote