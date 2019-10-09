Проспект Победы перекроют из-за ремонта Шулявского моста

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Среда, 9 октября 2019, 11:07

На выходных движение транспорта по проспекту Победы в Киеве будет запрещено в связи с монтажом фрагмента Шулявского путепровода.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Дословно: "Внимание! Строительство Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября с 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста".

"Городская власть приносит извинения за неудобства. Мы делаем сегодня все, чтобы сроки строительства были соблюдены. И чтобы движение обновленным Шулявским мостом открыть в конце декабря этого года".

Детали: На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменится порядок организации работы общественного транспорта.

В частности, на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода закроют движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н.

На этот период организуют временный троллейбусный маршрут №5А "Улица Чернобыльская – улица Белицкая" по трассе: ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Данила Щербакивского – ул. Маршала Гречко – ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении – ул. Северо-Сырецкая – ул. Маршала Гречко – ул. Данила Щербакивского – ул. Победы – ул. Академика Палладина – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская. 

 

В трассу следования ночных троллейбусных маршрутов № 92Н, № 93Н и № 94Н будут внесены изменения. 

 

Украинская правда

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Темы: Киев дороги транспорт


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