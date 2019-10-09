Песков: Проведение "нормандского" саммита зависит от Путина не в последнюю очередь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва процесса разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на Донбассе будут принимать лидеры "четверки".

Об этом он сказал в среду, сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что на вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств".



Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.



"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - заключил он.



"В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь", - заявил Песков.

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Напомним: