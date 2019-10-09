Песков: Проведение "нормандского" саммита зависит от Путина не в последнюю очередь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва процесса разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на Донбассе будут принимать лидеры "четверки".
Об этом он сказал в среду, сообщает российский "Интерфакс".
Отмечается, что на вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств".
Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.
"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - заключил он.
"В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь", - заявил Песков.
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Напомним:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. По его словам, в Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.
- Зеленский объяснил, что выборы должны пройти по Конституции и законам Украины
- Партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
- Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.
- Боевики продолжают регулярно стрелять в районе Золотого.
- 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом 7 октября не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
- В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.