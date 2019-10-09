Коррупция в Днепре: подчиненным Филатова объявили новые подозрения

Заместителю мэра Днепра и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизации улиц.

Источник: сайт прокуратуры Днепропетровской области, "Радио Свобода"

Детали: По информации прокуратуры, подозрения объявлены в среду, 9 октября, по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах; служебный подлог).

Как сообщается, в 2018 году горсовет заключил договор с одним из ООО о техническом учете и паспортизации 74 улиц в Днепре. По версии следствия, компания за это получила из городского бюджета более 16,8 млн грн, однако работы не выполнила.

По данным "Радио Свобода", речь идет о вице-мэре и еще двух чиновниках мэрии, о чем в среду на брифинге рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Березюк.

Сообщается, что один из директоров этого предприятия проживает в Турции, второй - на неподконтрольной Украине территории и, как заявляют правоохранители, места жительства на момент подписания документов с мэрией Днепра они не покидали.

Березюк рассказал, что 9 октября было сообщено о подозрении заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета и двум его заместителям. Согласно сайту мэрии, речь идет о заместителе мэра Михаиле Лысенко.

Одному из чиновников сообщение о подозрении вручили лично, двум другим - заочно. Они находятся в розыске.

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