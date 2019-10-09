Коррупция в Днепре: подчиненным Филатова объявили новые подозрения

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Среда, 9 октября 2019, 18:58

Заместителю мэра Днепра и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизации улиц.

Источник: сайт прокуратуры Днепропетровской области, "Радио Свобода"

Детали: По информации прокуратуры, подозрения объявлены в среду, 9 октября, по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах; служебный подлог).

Как сообщается, в 2018 году горсовет заключил договор с одним из ООО о техническом учете и паспортизации 74 улиц в Днепре. По версии следствия, компания за это получила из городского бюджета более 16,8 млн грн, однако работы не выполнила.

По данным "Радио Свобода", речь идет о вице-мэре и еще двух чиновниках мэрии, о чем в среду на брифинге рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Березюк.

Сообщается, что один из директоров этого предприятия проживает в Турции, второй - на неподконтрольной Украине территории и, как заявляют правоохранители, места жительства на момент подписания документов с мэрией Днепра они не покидали.

Березюк рассказал, что 9 октября было сообщено о подозрении заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета и двум его заместителям. Согласно сайту мэрии, речь идет о заместителе мэра Михаиле Лысенко.

Одному из чиновников сообщение о подозрении вручили лично, двум другим - заочно. Они находятся в розыске.

Предыстория:

  • Должностных лиц Днепровского горсовета, среди которых вышеупомянутый Лысенко, также подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств на ремонте Нового моста в Днепре. В этом деле о подозрении сообщено 7 человекам. Лысенко и начальники управления городского совета объявлены в розыск, еще двух фигурантов дела уже взяли под стражу.
  • В июле во время визита президента в Днипро Владимир Зеленский и городской голова Борис Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если Центральный (Новый) мост не отремонтируют к 14 сентября.
  • 9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост и взяли образцы бетона для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.
  • Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днипре в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.
  • 7 сентября Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом.
  • 13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски, в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста, сообщили о подозрении 7 лицам, среди них - заместителю мэра.
  • Филатов отметил, что службы мэрии сотрудничают со следствием. "Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро".
  • 14 сентября Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра продолжается. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

Украинская правда

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Темы: Днепр криминал коррупция Филатов


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