Ремонт моста в Днипре: прокуратура объявила в розыск подчиненных Филатова

Должностных лиц горсовета Днипра, подозреваемых в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств, объявили в розыск.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Дословно: "В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днипре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, которое осуществляло технический надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия"".

Детали: Прокуратура традиционно не называет имена подозреваемых. По данным СМИ, подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко.

Другим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Так основателя общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн. грн; начальника участка будут содержать под стражей, если он не внесет залог в 1 млн. грн.

Что произошло ранее: Правоохранители сообщили 7 лицам подозрение в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днипре.