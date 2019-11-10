Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные испытали патрульные катера Island, которые передали США

Воскресенье, 10 ноября 2019, 08:11
Военные испытали патрульные катера Island, которые передали США

Военно-морские силы провели ходовые испытания патрульных катеров "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами.

Источник: пресс-центр командования ВМС ВСУ

Детали: После завершения ряда испытаний "Славянск" и "Старобельск" будут включены в состав Военно-Морских Сил ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Дословно: "Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать в всех совместных с НАТО задачах", - заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Он добавил, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.

Предыстория:

  • В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украины.
  • 30-метровые катера - Drummond и Cushing - построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.
  • В марте 2019 г. главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
  • В августе 2019 г. опытно-проектный центр кораблестроения, входящий в "Укроборонпром", приступил к разработке варианта модернизации применяемых патрульных катеров Island, которые США передали ВМС ВСУ.
  • В сентябре украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
армия
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: