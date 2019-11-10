Военные испытали патрульные катера Island, которые передали США
Военно-морские силы провели ходовые испытания патрульных катеров "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами.
Источник: пресс-центр командования ВМС ВСУ
Детали: После завершения ряда испытаний "Славянск" и "Старобельск" будут включены в состав Военно-Морских Сил ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.
Дословно: "Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать в всех совместных с НАТО задачах", - заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
Он добавил, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.
Предыстория:
- В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украины.
- 30-метровые катера - Drummond и Cushing - построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.
- В марте 2019 г. главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
- В августе 2019 г. опытно-проектный центр кораблестроения, входящий в "Укроборонпром", приступил к разработке варианта модернизации применяемых патрульных катеров Island, которые США передали ВМС ВСУ.
- В сентябре украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island.