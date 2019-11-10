Военные испытали патрульные катера Island, которые передали США

Военно-морские силы провели ходовые испытания патрульных катеров "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами.

Источник: пресс-центр командования ВМС ВСУ

Детали: После завершения ряда испытаний "Славянск" и "Старобельск" будут включены в состав Военно-Морских Сил ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Дословно: "Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать в всех совместных с НАТО задачах", - заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Он добавил, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.

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