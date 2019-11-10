Глава МИД Польши прокомментировал задержание Мазура

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 14:46

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что польские органы власти примут решение в отношении задержанного на польской границе заместителя главы "УНА-УНСО", ветерана АТО Игоря Мазура в соответствии с международным правом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Находясь в Берлине на церемонии 30-й годовщины падения Берлинской стены, Чапутович пояснил, что решение о задержании "было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который находится в списке Интерпола".

"И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанность пограничной службы - задержать такое лицо", - сказал он.

Чапутович заявил, что польские консульские органы выясняют с украинской стороной причины внесения Мазура в розыск.

"Иногда стороны сделки Интерпола злоупотребляют возможностью включения (человека) в список. Эти вопросы будут проанализированы и изучены. Соответствующие решения соответствующих польских органов власти будут приняты в соответствии с международным правом", - сказал он.

Предыстория:

  • В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя". РФ обвиняет Мазура в участии в боях на площади "Минутка" в Грозном в Чечне.
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
  • В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
  • Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
  • "Заседание суда по избранию меры пресечения назначено на 16:00 в Люблине.

Темы: Польша Интерпол Росcия националисты


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