Парнас говорит, что передал Киеву требование расследовать дело Байдена – СМИ
Арестованный украино-американский бизнесмен Лев Парнас предупреждал новое руководство Украины, что Белый дом заморозит военную помощь, если Украина не объявит о расследовании о семье конкурента Трампа Джо Байдена.
Источник: The New York Times
Детали: По словам Парнаса, встреча, на которой об этом говорилось, состоялась перед инаугурацией Владимира Зеленского. Отмечается, что украинское руководство представлял первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.
Кроме Парнаса, на встрече также присутствовал его партнер Игорь Фруман.
Адвокат арестованного Джозеф Бонди заявил о намерении его клиента рассказать об этом разговоре на слушаниях перед Палатой представителей, которая расследует дело импичмента Трампа.
Кроме приостановления военной помощи, Парнас предупреждал о том, что вице-президент Майк Пенс не поедет на инаугурацию Зеленского, если не будет объявлено о расследовании.
По словам Бонди, его клиент действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Тот, в свою очередь, действовал по указанию президента США, считает Парнас.
Сам же Джулиани откинул такие обвинения.
Сергей Шефир подтвердил изданию, что встреча действительно была. Однако отметил, что вопрос военной помощи не поднимался. По его словам, Парнас и Фруман хотели, чтобы Зеленский встретился с Джулиани.
Помощник Зеленского утверждает, что украинская сторона не воспринимала бизнесменов, как официальных представителей и не считала, что они могут представлять правительство США.
Вместе с тем, адвокат Парнаса подчеркнул, что если бы Шефир не верил, что Парнас говорит от имени Трампа, то не был бы на этой встрече.
Предыстория:
- 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
- Как сообщает Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
- 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
- Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.