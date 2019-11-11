Парнас говорит, что передал Киеву требование расследовать дело Байдена – СМИ

Арестованный украино-американский бизнесмен Лев Парнас предупреждал новое руководство Украины, что Белый дом заморозит военную помощь, если Украина не объявит о расследовании о семье конкурента Трампа Джо Байдена.

Источник: The New York Times

Детали: По словам Парнаса, встреча, на которой об этом говорилось, состоялась перед инаугурацией Владимира Зеленского. Отмечается, что украинское руководство представлял первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Кроме Парнаса, на встрече также присутствовал его партнер Игорь Фруман.

Адвокат арестованного Джозеф Бонди заявил о намерении его клиента рассказать об этом разговоре на слушаниях перед Палатой представителей, которая расследует дело импичмента Трампа.

Кроме приостановления военной помощи, Парнас предупреждал о том, что вице-президент Майк Пенс не поедет на инаугурацию Зеленского, если не будет объявлено о расследовании.

По словам Бонди, его клиент действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Тот, в свою очередь, действовал по указанию президента США, считает Парнас.

Сам же Джулиани откинул такие обвинения.

Сергей Шефир подтвердил изданию, что встреча действительно была. Однако отметил, что вопрос военной помощи не поднимался. По его словам, Парнас и Фруман хотели, чтобы Зеленский встретился с Джулиани.

Помощник Зеленского утверждает, что украинская сторона не воспринимала бизнесменов, как официальных представителей и не считала, что они могут представлять правительство США.

Вместе с тем, адвокат Парнаса подчеркнул, что если бы Шефир не верил, что Парнас говорит от имени Трампа, то не был бы на этой встрече.

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