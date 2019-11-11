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Тимошенко на фоне акций протеста требовала отказаться от продажи земли

Понедельник, 11 ноября 2019, 12:08

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требовала снять с рассмотрения парламента проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: выступления на согласительном совете парламента, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: "Мы требуем от имени аграриев и граждан Украины, где 75% граждан не поддерживают продажу земли и 81% против продажи земли иностранцам снять эти законопроекты с рассмотрения, поставить сейчас этот вопрос на публичное голосование и проголосовать мораторий на продажу земли на 1 год.

Я прошу поставить это вопрос на голосование сейчас. Для этого и собирается согласовательный совет, чтобы мы тут принимали решения, а не люди, которые под стенами парламента и офиса президента".

Детали: Тимошенко упомянула об акциях протестов, которые проходят в понедельник в 13 областях под эгидой Всеукраинского аграрного совета, из-за которых автомобильные дороги были блокированы противниками создания рынка сельскохозяйственных земель.

С аналогичными требованиями также выступили сопредседатель фракции "Оппозиционнная платформа "За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь.

Ирина Геращенко из фракции "Европейская солидарность" заявила, что ее фракция поддерживать законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначении" не будет.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков вынес на обсуждение согласительного совета вопрос о снятии с повестки дня данного законодательного акта, а предложение по мораторию на продажу земли на голосование не выносил, так как профильный аграрный комитет не рекомендовал его к рассмотрению.

По результатам голосования глав фракций, в котором учитывается количество депутатов-членов, предложение Тимошенко, Бойко и Бондаря было отклонено, а значит, проект закона №2178-10 остается в повестке дня.

Его планируют рассмотреть во вторник, 12 ноября.

Этому предшествовало:

11 ноября премьер-министр Алексей Гончарук пришел на согласительный совет парламента и призвал Верховную Раду рассмотреть в последние пленарные недели 2019 года важные для урегулирования земельных отношений законопроекты.

А президент Владимир Зеленский заверил в видеообращении , что иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки, только если народ Украины даст на это согласие на референдуме.

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Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • "Батькивщина" категорически против продажи сельскохозяйственной земли.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Темы: земляВерховная РадаТимошенко
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