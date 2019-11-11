На Донбассе 7 обстрелов, ранен военный

68 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 21:18

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение военнослужащий.

Источник: ООС

Детали: Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела у Луганского, также неподалеку Южного, Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки.

10 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Также в штабе ООС сообщили о ранении четырех военных.

Напомним:

  • В субботу, 9 ноября, на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств.
  • 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Практическое разведение войск у Петровского завершилось 11 ноября 2019, 15:30
Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения 10 ноября 2019, 20:53
Разведение: в воскресенье у Петровского изменили позиции 11 военных 10 ноября 2019, 20:13
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
Суд арестовал по делу бракованных бронежилетов генерал-майора из Минобороны
Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов
Украинцы теряют веру, что новая власть лучше предыдущей – исследование
Все новости
психология

5 проблем, с которыми часто встречаются тревожные люди. Почему их стоит осознать

исследование

Вейпинг может вызвать проблемы с сердцем

экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Поиск по сайту
Архив
Весь архів