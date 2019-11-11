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На Донбассе 7 обстрелов, ранен военный

Понедельник, 11 ноября 2019, 20:18

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение военнослужащий.

Источник: ООС

Детали: Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела у Луганского, также неподалеку Южного, Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки.

10 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Также в штабе ООС сообщили о ранении четырех военных.

Напомним:

  • В субботу, 9 ноября, на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств.
  • 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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