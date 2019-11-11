На Донбассе 7 обстрелов, ранен военный

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение военнослужащий.

Источник: ООС

Детали: Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела у Луганского, также неподалеку Южного, Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки.

10 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Также в штабе ООС сообщили о ранении четырех военных.

Напомним: