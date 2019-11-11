На Донбассе 7 обстрелов, ранен военный
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Понедельник, 11 ноября 2019, 21:18
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение военнослужащий.
Источник: ООС
Детали: Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Штаб зафиксировал три обстрела у Луганского, также неподалеку Южного, Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки.
10 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Также в штабе ООС сообщили о ранении четырех военных.
Напомним:
- В субботу, 9 ноября, на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств.
- 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
Украинская правда
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