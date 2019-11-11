Практическое разведение войск у Петровского завершилось
11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
Источник: комментарий штаба операции Объединенных сил, hromadske
Дословно: "На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12.00 завершилась третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены".
Детали: 11 ноября украинская сторона должна уведомить Министерство иностранных дел и ОБСЕ о том, что разведение завершилось. Они должны провести верификацию разведения с помощью квадрокоптеров.
Разведение должно было просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.
Что было раньше: В субботу на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. Тогда, по словам представителя штаба операции Объединенных сил, первая фаза разведения должна была продолжаться до 12 ноября.
Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.
Предыстория:
- 9 ноября украинская сторона заявила, что готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
- РосCМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.
- 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
- Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
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