Практическое разведение войск у Петровского завершилось

11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

Источник: комментарий штаба операции Объединенных сил, hromadske

Дословно: "На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12.00 завершилась третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены.

Завтра планируется начало следующей фазы - разминирование участка по расчетам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По графику разминирование территорий должно завершиться через неделю".

Детали: 11 ноября украинская сторона должна уведомить Министерство иностранных дел и ОБСЕ о том, что разведение завершилось. Они должны провести верификацию разведения с помощью квадрокоптеров.

Разведение должно было просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.

Что было раньше: В субботу на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. Тогда, по словам представителя штаба операции Объединенных сил, первая фаза разведения должна была продолжаться до 12 ноября.

Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.

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