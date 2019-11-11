Практическое разведение войск у Петровского завершилось

714 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 15:30

11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

Источник: комментарий штаба операции Объединенных сил, hromadske

Дословно: "На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12.00 завершилась третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены".

Детали: 11 ноября украинская сторона должна уведомить Министерство иностранных дел и ОБСЕ о том, что разведение завершилось. Они должны провести верификацию разведения с помощью квадрокоптеров.

Разведение должно было просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.

Что было раньше: В субботу на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. Тогда, по словам представителя штаба операции Объединенных сил, первая фаза разведения должна была продолжаться до 12 ноября.

Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.

Предыстория:

  • 9 ноября украинская сторона заявила, что готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
  • РосCМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.
  • 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
  • Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения. 

Темы: Разведение сил ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения 10 ноября 2019, 20:53
Разведение: в воскресенье у Петровского изменили позиции 11 военных 10 ноября 2019, 20:13
В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения возле Петровского 9 ноября 2019, 19:50
Все новости
Главные новости
Дело УПЦ КП: церковники с крестом штурмовали суд, полиция применила газ
Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума
Аграрии перекрыли дороги в нескольких областях: протест против продажи земли
Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу
Все новости
Дети

Готов ли ребенок к горшку и 7 советов, как его приучить

психология

Почему мы забываем имена и три способа запоминать их сразу

Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів