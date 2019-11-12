"Роттердам +": Антикоррсуд разрешил взять под стражу бывшего главу НКРЕКП
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию прокурора по делу ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +", и выбрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: пресс-служба ВАС
Детали: 11 ноября 2019 Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда рассмотрена апелляционная жалоба прокурора на решение Соломенского районного суда, который отказался взять под стражу экс-главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Вовка.
ВАС удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также суд принял решение после задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки подозреваемого к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее замену на более мягкую меру пресечения.
Что было раньше: По информации правоохранителей, 30 апреля 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. В судебном заседании адвокат сказала, что он находится за границей в связи с обучением.
Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.
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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну
История вопроса:
- Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
- Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.
- Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
- Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
- НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
- Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.
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