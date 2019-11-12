"Роттердам +": Антикоррсуд разрешил взять под стражу бывшего главу НКРЕКП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию прокурора по делу ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +", и выбрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: пресс-служба ВАС

Детали: 11 ноября 2019 Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда рассмотрена апелляционная жалоба прокурора на решение Соломенского районного суда, который отказался взять под стражу экс-главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Вовка.

ВАС удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд принял решение после задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки подозреваемого к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее замену на более мягкую меру пресечения.

Что было раньше: По информации правоохранителей, 30 апреля 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. В судебном заседании адвокат сказала, что он находится за границей в связи с обучением.

Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

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