"Роттердам +": Антикоррсуд разрешил взять под стражу бывшего главу НКРЕКП

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Вторник, 12 ноября 2019, 13:10

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию прокурора по делу ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +", и выбрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: пресс-служба ВАС

Детали: 11 ноября 2019 Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда рассмотрена апелляционная жалоба прокурора на решение Соломенского районного суда, который отказался взять под стражу экс-главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Вовка.

ВАС удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд принял решение после задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки подозреваемого к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее замену на более мягкую меру пресечения.

Что было раньше: По информации правоохранителей, 30 апреля 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. В судебном заседании адвокат сказала, что он находится за границей в связи с обучением.

Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

История вопроса:

  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен. 
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
  • Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.

Темы: Антикоррупционный суд энергетика тарифы


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