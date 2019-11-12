Россия призвала Украину продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Российская делегация в Трехсторонний контактной группе в Минске призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление представителя РФ на переговорах ТКГ Бориса Грызлова журналистам в пятницу

Прямая речь: "Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в Контактной группе".

Детали: По словам Грызлова, российская делегация обращается с таким призывом ввиду того, что срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса завершается 31 декабря 2019 года.

Он напомнил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции".

Прямая речь: "Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече".

Напомним: