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Россия призвала Украину продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Вторник, 12 ноября 2019, 16:42

Российская делегация в Трехсторонний контактной группе в Минске призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление представителя РФ на переговорах ТКГ Бориса Грызлова журналистам в пятницу

Прямая речь: "Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в Контактной группе".

Детали: По словам Грызлова, российская делегация обращается с таким призывом ввиду того, что срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса завершается 31 декабря 2019 года.

Он напомнил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции".

Прямая речь: "Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече".

Напомним:

  • В конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014-го сроком на 3 года. 4 октября 2018 года Верховная Рада продлил его еще на год.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. "Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной "красной линии". Так что никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины", - прокомментировал эту идею он.

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Темы: ДонбассРосcиязаконодательствоособый статус Донбасса
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