Разминирование в Петровском должно начаться не позднее 13 ноября – Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик заявил, что разминирование в районе Петровского в Донецкой области должно начаться не позднее чем 13 ноября.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ

Прямая речь: "9 ноября стороны начали восстановлено отвода сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - вчера, 11 ноября.

СММ ОБСЕ ждет официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее чем завтра. Также не позднее, чем завтра, в районе Петровского должны начаться работы по разминированию."

Детали: По его словам, разминирование на участке разведения сил в Золотом продолжается.

Он добавил, что на участке разведения в Станице Луганской работы по восстановлению моста через реку Северский Донец проходят успешно.

Что было раньше: В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

Напомним: