Под Раду принесли гроб с трупом свиньи и венки

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Среда, 13 ноября 2019, 10:43

Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки. 

Источник: стрим "Всеукраинского аграрного совета" в Facebook, полиция Киева

Детали: На площади перед парламентом митингуют люди с флагами "ВАС" и "Свободы". Они выступают против снятия моратория на продажу земли.

 

По словам митингующих, свинья в гробу – это символ упадка украинского фермерства, который непременно наступит после разрешения продавать землю.

Люди собрались под Радой еще до начала заседания и образовали для депутатов живой коридор. Участники акции держат плакаты с лозунгами "Нет распродаже Украины", "Президент, не допустите распродажу земли!".

 

Полиция Киева в связи с запланированными массовыми акциями в правительственном квартале, усилила меры безопасности в центре Киева.

Сейчас полицейские и нацгвардейцы несут службу в усиленном режиме.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок.  

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Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
  • В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
  • Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада земля акции


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