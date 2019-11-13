Под Раду принесли гроб с трупом свиньи и венки

Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

Источник: стрим "Всеукраинского аграрного совета" в Facebook, полиция Киева

Детали: На площади перед парламентом митингуют люди с флагами "ВАС" и "Свободы". Они выступают против снятия моратория на продажу земли.

По словам митингующих, свинья в гробу – это символ упадка украинского фермерства, который непременно наступит после разрешения продавать землю.

Люди собрались под Радой еще до начала заседания и образовали для депутатов живой коридор. Участники акции держат плакаты с лозунгами "Нет распродаже Украины", "Президент, не допустите распродажу земли!".

Полиция Киева в связи с запланированными массовыми акциями в правительственном квартале, усилила меры безопасности в центре Киева.

Сейчас полицейские и нацгвардейцы несут службу в усиленном режиме.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок.

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