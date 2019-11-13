Под Раду принесли гроб с трупом свиньи и венки
Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.
Источник: стрим "Всеукраинского аграрного совета" в Facebook, полиция Киева
Детали: На площади перед парламентом митингуют люди с флагами "ВАС" и "Свободы". Они выступают против снятия моратория на продажу земли.
По словам митингующих, свинья в гробу – это символ упадка украинского фермерства, который непременно наступит после разрешения продавать землю.
Люди собрались под Радой еще до начала заседания и образовали для депутатов живой коридор. Участники акции держат плакаты с лозунгами "Нет распродаже Украины", "Президент, не допустите распродажу земли!".
Полиция Киева в связи с запланированными массовыми акциями в правительственном квартале, усилила меры безопасности в центре Киева.
Сейчас полицейские и нацгвардейцы несут службу в усиленном режиме.
Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок.
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Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
- В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
- В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
- Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.