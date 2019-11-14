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ГСЧС показала, как разминируют Петровское и Богдановку

Четверг, 14 ноября 2019, 08:22
ГСЧС показала, как разминируют Петровское и Богдановку
dn.dsns.gov.ua

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 13 ноября начали обследование территорий у Петровского и Богдановка на наличие взрывоопасных предметов.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "13 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

По состоянию на 15:30 пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследована территория площадью 0,07 га, было изъято и уничтожено, установленным способом, 6 взрывоопасных предметов".

Детали: 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у н. п. Богдановка и Петровское Донецкой области. Посему пиротехники смогли приступить к очистке территорий на той части линии разграничения.

От Главного управления ГСЧС в области привлекали 4 пиротехнических расчета: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

 
ГСЧС в Донецкой области
 
 
 
 
 
 
 

Предыстория:

  • В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
  • Спецпредставитель ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик заявлял, что разминирование в районе Петровского в Донецкой области должно начаться не позднее чем 13 ноября.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разведение силДонбассДонецкая областьГСЧС
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