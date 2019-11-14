ГСЧС показала, как разминируют Петровское
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 13 ноября начали обследование территорий у Петровского и Богдановка на наличие взрывоопасных предметов.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "13 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.
По состоянию на 15:30 пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследована территория площадью 0,07 га, было изъято и уничтожено, установленным способом, 6 взрывоопасных предметов".
Детали: 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у н. п. Богдановка и Петровское Донецкой области. Посему пиротехники смогли приступить к очистке территорий на той части линии разграничения.
От Главного управления ГСЧС в области привлекали 4 пиротехнических расчета: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.
Предыстория:
- В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
- Спецпредставитель ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик заявлял, что разминирование в районе Петровского в Донецкой области должно начаться не позднее чем 13 ноября.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
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