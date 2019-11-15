Кредит банку Бахматюка: суд не арестовал Писарука

Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука, подозреваемого в завладении 1,2 миллиона гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк", меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

Источник: заседание ВАКС

Прямая речь судьи Екатерины Широкой: "Применить к подозреваемому Писаруку меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен".

Писарук с адвокатами Скриншот с видеотрансляции ВАКС

Детали: Судья зачитала резолютивную часть решения. У Писарука есть 5 дней, чтобы внести залог. Также экс-чиновник НБУ будет носить электронный браслет.

Сторона обвинения считала необходимым применить к подозреваемому Писаруку наиболее строгую меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней, или залога в размере 30 миллионов гривен.

Такое ходатайство прокурор обосновал тем, что Писарук может скрываться от органов досудебного расследования, может убежать за границу с целью избежания уголовной ответственности и уничтожать доказательства.

Адвокат Екатерина Гупало заявила, что подозрение Писаруку является полностью необоснованным и что достаточной мерой пресечения будет личное обязательство.

Писарука хотели взять на поруки 14 человек. Среди них – глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ: Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко; экс-глава "Райффайзен Банка" Владимир Лавренчук, председатель инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, председатель правления банка "Авангард" Светлана Корчинская, экс-член правления ВТБ банка Ирина Туровцева, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Екатерина Рожкова, Владимир Лавренчук, Александр Писарук и Томаш Фиала перед заседанием ВАКС 14 ноября Фото с Facebook рожковой

Сам Писарук рассказал, что несколько лет назад, во время его работы в МВФ, с ним связывалось НАБУ, и они около 2 часов по видеосвязи говорили по этому делу о стабилизационном кредите. По словам Писарука, в то время он не имел даже статуса свидетеля, но ответил на все вопросы НАБУ, и после этого разговора несколько лет ничего не происходило.

Судья спросила Писарука, имеет ли он постоянное место жительства за границей и имеет ли визу в США. Подозреваемый пояснил, что сотрудники МВФ имеют специальный статус проживания в США, в его паспорте есть виза, но в ней написано, что с момента увольнения с МВФ въехать по ней в США он не может.

Писарук также добавил, что у него есть временная (до февраля 2020 года) резиденция в Португалии.

Он также отметил, что после работы в МВФ принял решение вернуться в Украину и возглавить "Раффайзен банк".

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

12 ноября суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения 15 млн грн залога экс-директору генерального департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге.

13 ноября ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

13 ноября НАБУ сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе финучреждения о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

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