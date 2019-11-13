Кредит банку Бахматюка: под домашний арест отправили члена совета НБУ

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

Источник: заседание ВАКС

Детали: Судья удовлетворила ходатайство прокурора частично. Каленского отправили под круглосуточный домашний арест.

Ему запретили покидать место жительства в селе Стоянка. Он обязан прибывать к следователю или прокурору по требованию далее.

Каленский должен сдать паспорт, который позволяет выехать заграницу, и носить электронный браслет.

Каленский член совета НБУ. Его хотела взять на поруки первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. По словам Рожковой, правление НБУ готово взять на поруки всех бывший работников Нацбанка в деле "VAB Банка".

Каленский один из 8-ми подозреваемых по делу о присвоении 1,2 млрд гривен кредита "VAB Банка", однако следствие считает, что к схеме могут быть причастны более 15 человек.

Что было раньше: Поздно вечером 12 ноября суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения 15 млн грн залога экс-директору генерального департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге.

Кроме того, правоохранители планируют вручить подозрение бывшему владельцу "ВиЭйБи банка" Олегу Бахматюку.

Также могут привлечь к ответственности членов правления НБУ, которые принимали решение о кредите банку.

Следствие считает, что в 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Среди других подозреваемых:

экс-директор Генерального департамента банковского надзора;

бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;

экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";

экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";

три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

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