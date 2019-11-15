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Ляшко подготовили подозрение в насилии: светит от 4 до 7

Пятница, 15 ноября 2019, 14:43

Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Источник: собеседники УП в прокуратуре, Кyivpost

Прямая речь источника УП: "Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). На понедельник вызывают для вручения".

Детали: По словам собеседника, относительно меры пресечения, которую будут просить избрать для Ляшко, прокуроры еще не определились.

Вместе с тем издание Кyivpost со ссылкой на свои источники сообщает, что прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под домашний арест.

По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Что было раньше: Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Ляшко обещал прийти. 

Предыстория:

  • 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
  • Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
  • Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ляшко Олегдракапрокуратура
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