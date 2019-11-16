В Кабмине обещают кредиты на покупку земли под 3-5% годовых

Кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.

Источник: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

Прямая речь: "Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником".

Напомним:

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"

Предыстория: