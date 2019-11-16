В Кабмине обещают кредиты на покупку земли под 3-5% годовых
Кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.
Источник: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Прямая речь: "Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником".
Напомним:
- Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
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Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовалапровести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
- В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
- В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
- Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.
- Утром 13 ноября представители "Всеукраинского аграрного совета" принесли под Верховную Раду труп свиньи в гробу и похоронные венки.
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