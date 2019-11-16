В США федеральная прокуратура начала расследование в отношении личного адвоката Трампа

Федеральная прокуратура начала расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа.

Источник: Bloomberg, Голос Америки

Детали: По данным Bloomberg, прокуроры изучают возможность нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента. Как сообщает издание Wall Street Journal, следователи проверяют, получал Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.

Мими Рока, бывший федеральный прокурор в Южном округе Нью-Йорка, рассказала Bloomberg, что "не удивится", если Джулиани будет предъявлено обвинение в результате федерального расследования.

Почему это важно: Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, стал ключевой фигуры в расследовании о начале процедуры импичмента президента США. Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в давлении на президента Украины Владимира Зеленского для расследования деятельности политических конкурентов Трампа.

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