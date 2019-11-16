В США федеральная прокуратура начала расследование в отношении личного адвоката Трампа
Федеральная прокуратура начала расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа.
Источник: Bloomberg, Голос Америки
Детали: По данным Bloomberg, прокуроры изучают возможность нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента. Как сообщает издание Wall Street Journal, следователи проверяют, получал Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.
Мими Рока, бывший федеральный прокурор в Южном округе Нью-Йорка, рассказала Bloomberg, что "не удивится", если Джулиани будет предъявлено обвинение в результате федерального расследования.
Почему это важно: Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, стал ключевой фигуры в расследовании о начале процедуры импичмента президента США. Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в давлении на президента Украины Владимира Зеленского для расследования деятельности политических конкурентов Трампа.
Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
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