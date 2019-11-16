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Смертельное ДТП в Харькове: Осужденный Дронов обжаловал приговор

Суббота, 16 ноября 2019, 15:41

Защита Геннадия Дронова, приговоренного к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, подал жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление адвоката Дронова Сергея Перепелица

Детали: По словам Перепелицы, кассационную жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сообщил Перепелица, который был защитником Дронова на стадии досудебного следствия. Также он представлял интересы осужденного за ДТП, в результате которого в октябре 2017 г. погибли 6 человек, при рассмотрении дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

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Предыстория:

  • В октябре 2017 года в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.
  • В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.
  • 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.
  • Зайцева и Дронов подали апелляционные жалобы на приговор.
  • В августе Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. 
     

Темы: ХарьковДТПсуд
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